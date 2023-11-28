Новая гостиница вместе со спортивным залом появится в подмосковном Солнечногорске

Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный облик гостиницы со спортивным залом, которую планируют возвести на улице Маяковского в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В проектируемом здании, общая площадь которого составит более 1400 квадратных метров, запланировано размещение отеля и спортивного зала, в котором одновременно смогут проживать и тренироваться до 20 человек. Новый объект реализуется при поддержке Федерации Бокса России и направлен на популяризацию детско-юношеского спорта в Московской области.

По проекту на 1 этаже разместятся: универсальный спортивный зал, ринг, раздевалки с душевыми, тренерская, административные помещения, помещения для хранения инвентаря. А на втором этаже запроектированы номера для проживания, душевые, санузлы, кухня, холл, кладовые для хранения инвентаря, административное помещение.

Лаконичные формы в стиле лофт и выбор колористических решений фасадов в натуральной цветовой гамме позволят органично вписать планируемый объект в существующую застройку и окружающий ландшафт. Основным архитектурным приемом станет значительное остекление фасадов. Выразительности конструкции придадут панорамные витражные окна, которые будут выполнять функцию дополнительного естественного освещения.

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