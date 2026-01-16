Новая карта полетов: авиаперелеты станут доступнее для жителей ХМАО

Жители ХМАО получат новые возможности для доступных авиапутешествий в 2026 году. Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов, что позволит югорчанам летать по ряду направлений по сниженным тарифам за счет регионального бюджета, пишет ugra-news.ru .

Польза программы заключается в компенсации части затрат авиаперевозчиков, что напрямую снижает стоимость билетов для пассажиров. В новом сезоне география полетов расширилась. Знаковым событием стало возвращение после долгого перерыва прямых рейсов из столицы округа, Ханты-Мансийска, в Нарьян-Мар, а также открытие направлений в Краснодар и Самару. Популярное курортное направление в Сочи также сохраняется в списке субсидируемых.

Ключевые города Югры — Сургут и Нижневартовск — получили дополнительные связи. Из Сургута добавился рейс в Нижнекамск, а из Нижневартовска пассажиры смогут напрямую летать в Краснодар и Самару. Помимо этого, в перечне остаются востребованные деловые и туристические маршруты в Москву (Жуковский), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды и другие города.

Важным аспектом программы является обеспечение транспортной доступности для жителей малых городов округа. Нягань, Советский, Урай, Белоярский и Когалым также включены в сетку субсидируемых перелетов, в основном — с подключением к крупным хабам, таким как Екатеринбург. Выполнять рейсы будут как федеральные, так и региональные авиакомпании, включая «ЮТэйр», «Азимут» и Red Wings.

Данная мера поддержки не только повышает мобильность жителей отдаленного региона, но и стимулирует деловые и туристические связи, делая Югру более доступной для внешнего мира. Для планирующих поездки важно отслеживать начало продаж билетов по новым направлениям на сайтах авиакомпаний, так как количество льготных мест на каждом рейсе ограничено.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сократить срок ответа авиакомпаний на жалобы пассажиров.