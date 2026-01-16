В Госдуме предложили сократить срок ответа авиакомпаний на жалобы пассажиров

Группа депутатов Государственной думы под руководством главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова подготовила законопроект, предусматривающий значительное сокращение сроков рассмотрения авиакомпаниями претензий пассажиров. Документ есть в распоряжении ТАСС .

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 127 Воздушного кодекса Российской Федерации. В настоящее время законодательство обязывает перевозчиков рассматривать обращения граждан в течение 30 дней с момента их поступления и направлять письменный ответ о принятом решении. Авторы законопроекта предлагают уменьшить этот период до пяти дней.

В пояснительных материалах к документу отмечается, что в последние годы участились случаи массовых задержек и отмен авиарейсов. Это связано как с неблагоприятными погодными условиями и закрытием воздушного пространства, так и с техническими сбоями, неисправностями самолетов и другими внештатными ситуациями. Нередко пассажиры сталкиваются с проблемами при пересадках, отсутствием своевременного информирования, отказами в предоставлении питания и размещения в гостиницах, а также с утерей или повреждением багажа.

В подобных ситуациях граждане вынуждены подавать заявления и претензии непосредственно в аэропортах отправления или прибытия. Однако, по мнению разработчиков инициативы, действующий 30-дневный срок рассмотрения обращений является чрезмерно длительным, особенно с учетом современных цифровых технологий и возможностей оперативной обработки информации.

Как пояснил Ярослав Нилов, сокращение времени ответа авиакомпаний на жалобы пассажиров рассматривается как важный шаг по защите их прав. По его мнению, это позволит быстрее реагировать на многочисленные проблемы, возникающие из-за внезапных переносов рейсов, закрытия аэропортов и нештатных ситуаций. Депутат подчеркнул, что нередко пассажиры часами ожидают в самолетах или аэропортах без необходимой помощи и информации, что является нарушением действующих норм. Новая мера, по его словам, должна дать гражданам эффективный инструмент для оперативного решения подобных конфликтов.

