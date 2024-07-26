Новая кофейня открылась в Московской области

«В кофейне приятная атмосфера и стильный интерьер ­– уютные диваны, приятная музыка и оригинальные светильники создают теплую и гостеприимную обстановку. Профессиональные баристы готовят кофе на любой вкус из отборных зерен», — говорится в сообщении.