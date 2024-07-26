Новая кофейня открылась в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В центре подмосковного Серпухова на улице Ворошилова, дом № 50 открылась новая кофейня «Тач». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что посетителям заведения предлагают кофе, чай матчу, какао, сырники, панкейки, бутерброды, круассаны и трубочки.
«В кофейне приятная атмосфера и стильный интерьер – уютные диваны, приятная музыка и оригинальные светильники создают теплую и гостеприимную обстановку. Профессиональные баристы готовят кофе на любой вкус из отборных зерен», — говорится в сообщении.
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