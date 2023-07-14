Новая комплексная поликлиника в Серпухове готова более чем наполовину

Строительная готовность новой комплексной поликлиники в Серпухове достигла 55%. Об этом сообщил областной Главгосстройнадзор, сотрудники которого проверили ход возведения объекта.

В сообщении уточнили, что строители уже завершили устройство фундамента, сейчас они возводят надземную часть здания и выполняют другие работы. Их планируют завершить следующим летом. В здании медучреждения переменной этажности (1-3 этажей) расположатся как детское, так и взрослое отделение. В смену ее смогут посетить 700 пациентов. Поликлинику оснастят современным медоборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.