Новая комплексная поликлиника в скором времени откроет свои двери для пациентов в Мытищах

Работы по строительству комплексной поликлиники вышли на финишную прямую в поселке Пироговский городского округа Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что в настоящее время на объекте все работы завершены, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования, уборка помещений. Новое учреждение здравоохранения рассчитано на двести посещений в смену. Данная поликлиника будет принимать как взрослых, так и детей.

Поликлиника соответствует новому областному стандарту: разделение потоков пациентов, фильтр-бокс для приема пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Здесь также присутствует единый стиль по организации внутреннего пространства, обустроена удобная навигация и маршрутизация, а также комфортные зоны ожидания для пациентов.

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