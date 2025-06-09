Новая магнитная буря началась на Земле: ученые рассказали о прогнозе на неделю

На этой неделе Землю вновь накроют магнитные бури. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, чего ожидать от очередного явления. Об этом пишет KP.RU.

Эксперты предупредили, что 9 июня магнитосфера будет неспокойной — пик активности (5 баллов из 9) придется на полуденные часы. После короткой передышки 10–13 июня в субботу, 14 июня, ожидается новый мощный удар — снова 5 баллов.

Солнечная активность остается высокой: мир в фазе 11-летнего цикла, когда вспышки и выбросы плазмы происходят чаще. Последствия таких бурь разнообразны — от сбоев в работе спутников (как в случае со Starlink) до ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

В ближайшие дни стоит следить за своим состоянием, особенно в периоды пиковой активности — утром 9 июня и в течение всего дня 14 июня. После воскресенья, 15 июня, магнитосфера, вероятно, успокоится.

Ранее сообщалось, что завершилась самая длительная геомагнитная буря.