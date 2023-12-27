Новая особая экономическая зона появится в Подмосковье

В Московской области создадут новую особую экономическую зону «Большой Серпухов», которая объединит округа Серпухов, Пущино и Протвино и реализует их инвестиционный потенциал. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Плановые показатели проекта ОЭЗ — три тысячи новых рабочих мест и восемь миллиардов рублей привлеченных инвестиций», — уточнила Зиновьева.

По ее словам, в следующем году также планируют расширение ОЭЗ «Дубна». В общей сложности на территории Подмосковья расположены пять особых экономических зон — «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». ОЭЗ «Большой Серпухов» будет шестой площадкой региона с особым экономическим режимом для резидентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.