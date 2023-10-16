Новая партия тракторов с прицепным оборудованием поступила в городские округа Подмосковья

Новые тракторы, оснащенные прицепным оборудованием, поступили в 13 городских округов Московской области, сообщили в областном ГУСТ. Всего было выделено 25 единиц МТЗ 82.1.

«Техника выдается согласно анализу эффективности использования и необходимости, усилить качество уборки территорий, — отметила руководитель Главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, с начала этого года коммунальным предприятиям региона выделили свыше 700 единиц различной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».