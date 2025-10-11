Новая пешеходная дорожка появилась в микрорайоне Климовск Подольска

В рамках программы по созданию комфортной городской среды в Подольске продолжается активная работа по благоустройству пешеходной инфраструктуры. Очередным этапом этой масштабной работы стало обустройство новой пешеходной дорожки в микрорайоне Климовск, которая уже открыта для жителей.

Новый пешеходный маршрут протяженностью более 50 метров расположен между домом 9 на улице Пионерской и домом 30 на улице Рощинской. Эта дорожка стала важным элементом в микрорайоне, обеспечив безопасное и удобное пешеходное сообщение между двумя оживленными улицами. Работы включали не только укладку качественного покрытия, но и установку необходимых элементов благоустройства, обеспечивающих комфорт передвижения для всех категорий граждан.

Но на этом работы не заканчиваются. Уже до конца текущей недели в Подольске планируется завершить еще один значимый проект — обустройство пешеходной тропы на улице Высотной. Новая дорожка протяженностью 120 метров станет важным транспортным коридором для жителей близлежащих домов и существенно повысит безопасность пешеходов.

Статистика текущего года впечатляет своими масштабами: с начала 2024 года в городском округе Подольск уже было обустроено 26 пешеходных троп общей протяженностью более 1600 метров. Эта работа ведется в рамках комплексной программы по созданию комфортной городской среды и развитию пешеходной инфраструктуры.

