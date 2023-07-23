Новая пешеходная дорожка появилась в подмосковной деревне Шеметово

Сорок метров нового твердого асфальтового покрытия проложили от дома № 5 до дома № 13 в деревне Шеметово в городском округе Серебряные Пруды.

Отмечается, что данная дорожка сделала жизнь местных жителей намного комфортнее. Покрытие проложили со стороны первого подъезда вдоль торца дома мимо гаражей, а в конце соединяется с асфальтовым покрытием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что тротуар по запросу жителей деревни Крючково под Истрой появится до конца лета.