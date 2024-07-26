Новая площадка «Мегабак» открылась в Подмосковье

В Подмосковье открылась 20-я площадка «Мегабак», новый пункт приема отходов, где можно поменять вторичное сырье на денежные средства, появился на территории Подольска. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что на площадке есть контейнеры для переработки пластика, бумаги, стекла и металла. Напомним, что проект начали реализовывать в регионе с 2019 года, соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он направлен на улучшение экологической обстановки и предотвращение накопления мусора на придомовых территориях.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.