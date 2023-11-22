Новая плоскостная парковка появилась в подмосковном Красногорске

Плоскостную парковку, рассчитанную на 359 машиномест, построили на территории жилого комплекса «Новая Рига» в городском округе Красногорск. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что помимо плоскостного паркинга, в ЖК возводят восьмиэтажную многоуровневая парковку открытого типа площадью чуть более двадцати двух тысяч квадратных метров. Завершение строительства планируется в конце декабря этого года. В настоящее время в «Новой Риге» введено в эксплуатацию уже шесть домов, рассчитанных на 3850 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание профильных ведомств на необходимость обеспечения жителей региона жизненно важными препаратами.