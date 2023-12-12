Новая поликлиника готова наполовину в подмосковной Лобне

Восемьдесят рабочих задействовано на возведении современной поликлиники на территории городского округа Лобня. Об этом рассказали в Министерстве стройкомплекса региона.

Отмечается, что на объекте ведется устройство фасадных конструкций, монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений. Известно, что ежедневно медучреждение сможет принимать до 600 посетителей. А сдать новый объект здравоохранения планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.