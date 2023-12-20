Новая поликлиника готовится к открытию в Серпухове
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
Новая поликлиника готовится к открытию в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове, сообщили в подмосковном Минстрое. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Многопрофильную поликлинику площадью более 10 тысяч квадратных метров построили в рамках нацпроекта. Она стала первой в новом микрорайоне.
Учреждение рассчитано на 700 посещений в смену. Здесь будут принимать терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, неврологи, гинекологи и другие узкие специалисты.
В здании обустроили отдельные входы для маленьких и взрослых пациентов, а также фильтр-боксы, где будут проводить осмотр пациентов с симптомами ОРВИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда планируется завершить строительство областной детской больницы.