Новая поликлиника готовится к открытию в Серпухове

Новая поликлиника готовится к открытию в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове, сообщили в подмосковном Минстрое. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Многопрофильную поликлинику площадью более 10 тысяч квадратных метров построили в рамках нацпроекта. Она стала первой в новом микрорайоне.

Учреждение рассчитано на 700 посещений в смену. Здесь будут принимать терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, неврологи, гинекологи и другие узкие специалисты.

В здании обустроили отдельные входы для маленьких и взрослых пациентов, а также фильтр-боксы, где будут проводить осмотр пациентов с симптомами ОРВИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда планируется завершить строительство областной детской больницы.