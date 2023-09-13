Новая поликлиника открыла свои двери для пациентов в селе Ромашково в Одинцово

Поликлиника, рассчитанная на триста пятьдесят посещений в смену, начала работать в селе Ромашково в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В новом медучреждении в Ромашково оборудованы отдельные входы для разделения потоков пациентов. Установлено современное медицинское оборудование, в том числе 2 рентген-аппарата, аппараты ЭКГ, УЗИ. Ранее на месте поликлиники располагалась врачебная амбулатория, здание которой три года назад было признано аварийным и было снесено.

Главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал, что на период строительства нового медучреждения пациентов направляли в Немчиновскую амбулаторию или в Одинцово, что было неудобно. Теперь практически всю необходимую первичную медицинскую помощь жители могут получать рядом с домом.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.