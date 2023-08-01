Новая поликлиника появится в ЖК «Столичный» в подмосковной Балашихе

Порядка 350 взрослых и 320 детей будут принимать в новом медицинском учреждении, которое возведут на территории комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что в настоящее время строители уже приступили к устройству наружных стен, а также внутренних стен и перегородок. Общая площадь шестиэтажного здания составит чуть более семи тысяч квадратных метров.

Ожидается, что в данной поликлинике создадут единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанцию скорой помощи. Завершение строительства запланировано к концу следующего года. Рядом уже обустроена рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в Подмосковье капитально ремонтируют более 60 школ.