Новая поликлиника в Котельниках готова почти наполовину

Строители продолжают возводить новую поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, в Котельниках, сообщили в областном Минстрое. Ее стройготовность достигла 40%, подрядчиком выступает АО «МСУ-1».

«На объекте задействовано 95 рабочих и семь единиц техники. Выполняются прокладка канализации и водостока, отделочные и электромонтажные работы, устройство фасада, монтаж оконных блоков и входных групп. Рабочие приступили к монтажу лифтов», — уточнил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета. В новом объекте здравоохранения обустроят педиатрическое и терапевтические отделения, клинико-диагностический центр, кабинеты функциональной диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, хирургическое отделение и не только. Все кабинеты оснастят современным медоборудованием и мебелью. Рядом с поликлиникой появятся парковочное пространство, площадки для детских игр и отдыха. Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

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