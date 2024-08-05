Новая поликлиника в Ленинском округе готова почти наполовину

В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, ее стройготовность достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 134 рабочих и семь единиц техники. Строители ведут кровельные работы, кладку стен и перегородок, отделку внутренних помещений и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В поликлинике будут обслуживать 55 тысяч человек. В ней обустроят терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматологию, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.