Новая поликлиника в подмосковных Люберцах готова принять первых пациентов

На территории жилого комплекса «Люберцы» в одноименном городском округе открыли медицинское учреждение, рассчитанное на шестьсот посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Квалифицированную помощь здесь смогут получать до 450 взрослых и 150 детей в день. Вместе с терапевтами и педиатрами прием будут вести специалисты узкой направленности. И взрослые, и дети смогут сдать анализы и пройти вакцинацию.

Здание оснащено высокотехнологичным оборудованием и мебелью. Чтобы разделить потоки людей, во взрослое и детское отделения организованы отдельные входы. Поликлинику также адаптировали для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. В настоящий момент на территории жилого комплекса завершают строительство станции скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе пришло время для трансформации стоматологической службы.