Новая поликлиника в ЖК «Жулебино Парк» готова принимать первых пациентов

На территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в городском округе Люберцы завершено строительство детской поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что площадь трехэтажного здания составляет восемьсот квадратных метров и оборудовано всем необходимым для приема пациентов. Примечательно, что в «Жулебино парк» уже открыт детский сад, строят школу, также введена в эксплуатацию взрослая поликлиника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», уже доставили на Донбасс.