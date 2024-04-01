Новая поликлиника войдет в состав подмосковного ЖК «Ильинские Луга»

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании «ПИК» разрешение на строительство новой современной поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, на территории жилого комплекса «Ильинские Луга» в городском округе Красногорск.

Ожидается, что данная поликлиника будет осуществлять комплексный медицинский уход и оказывать медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Для каждого из подразделений будет обустроена отдельная входная группа с просторными гардеробными.

Примечательно, что на территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: девять детских садов, четыре школы, а также две поликлиники и больница.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым медицинским оборудованием.