Новая школа готовится к открытию в подмосковном ЖК «Люберцы парк»

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании «ПИК» разрешение на ввод школы, рассчитанной на тысячу сто семьдесят учеников, в эксплуатацию на территории ЖК «Люберцы парк» в одноименном городском округе.

Так, в новой трехэтажной школе площадью чуть более пятнадцати тысяч квадратных метров обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Питание детей организовано в столовой на 585 посадочных мест. В здании также имеются медицинский блок, библиотека и помещения рекреации. Первый звонок здесь прозвучит уже в сентябре.

Примечательно, что на территории комплекса уже построена и открыта детская поликлиника на 155 посещений в смену и два детских сада для 570 малышей.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что старейшую школу Дубны откроют после капремонта в начале сентября.