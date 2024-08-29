Новая школа готовится к открытию в Раменском округе

В Раменском округе на улице Высоковольтной готовится к открытию новая школа, рассчитанная на 550 мест, она получила разрешение на ввод в эксплуатацию и откроется с началом учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Образование». В здании три этажа, его площадь превышает 11,2 тысячи квадратных метров. Там разместили блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами, в школе есть библиотека с медиатекой, лабораторно-исследовательские комплексы и зоны для индивидуальных и групповых занятий. Рядом со школой обустроили спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.