Новая школа готовится к открытию в ЖК «Скандинавский» в подмосковных Мытищах

Уже в День знаний свои двери откроет школа, рассчитанная на пятьсот учеников, на территории жилого комплекса «Скандинавский» в подмосковных Мытищах. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Данное образовательное учреждение построено ГК ФСК в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Примечательно, что ведомство уже выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию.

Помимо школы в состав комплекса входят шесть жилых домов средней этажности, которые сданы в эксплуатацию, муниципальные школа на 500 мест и детский сад на 240 воспитанников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым навестил жителей Курской области, размещенных в детском лагере в Клину.