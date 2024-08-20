Новая школа откроется в Одинцовском округе

В поселке Горки-2 Одинцовского округа завершилось строительство школы, рассчитанной на 550 мест, ее откроют к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Образование». Площадь здания превысила 12,3 тысячи квадратных метров. Там разместили учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, помещения для занятий спортом и творчеством и не только, на прилегающей территории — спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Появление нового образовательного учреждения в поселке позволит снизить нагрузку на уже существующие учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.