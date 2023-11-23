Новая школа скоро откроет свои двери для учеников в Ленинском округе

Школу, рассчитанную на тысячу сто учеников, завершают возводить на территории жилого комплекса «Бутово Парк 2» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность социального объекта составляет уже девяносто семь процентов. Девелопер компания ПИК завершает работы по благоустройству, комплектование технологических решений и пуско-наладочные работы инженерных систем. Проводится клининг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье продолжают активно возводить школы, ведь ежегодный прирост учеников составляет порядка 42 тысяч.