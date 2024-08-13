Новая школа в Домодедово откроет свои двери для учеников уже 1 сентября

В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали, что школа, рассчитанная на восемьсот двадцать пять учеников, уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию на улице Высотная в подмосковном Домодедово.

Напоминаем, что данная школа была построена в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. В настоящий момент на объекте ведется сборка и расстановка мебели.

Общая площадь здания составить чуть более шестнадцати тысяч квадратных метров. При этом блок начальной школы рассчитан на 300 учеников, основной и старшей на 525 учеников. А на прилегающей территории появился стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым навестил жителей Курской области, размещенных в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину.