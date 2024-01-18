Новая школа в Ленинском округа готова наполовину

В ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,5 тысячи мест, ее стройготовность достигла 50%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 140 рабочих и четыре единицы техники. Продолжаются фасадные и кровельные работы, также проводится установка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит 23,5 тысячи квадратных метров. Его разделят на блоки начальной, средней и старшей школы. В них разместятся учебные классы, мастерские, актовый зал, многофункциональные спортивные залы, библиотечно-информационный центр, столовая, медблок. Рядом со школой обустроят стадион с беговыми дорожками и площадку для проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.