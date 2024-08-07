Новая школа в микрорайоне Новый городок в Щелково готова принять первых учеников

Школа, предназначенная для пятисот учеников, откроет свои двери уже в начале нового учебного года в микрорайоне Новый городок в подмосковном Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что общая площадь трехэтажного здания составляет порядка одиннадцати тысяч квадратных метров. При этом блок начальной школы рассчитан на двести учеников, основной и старшей школы — на триста пятьдесят учеников.

В школе оборудованы современные учебные классы, лаборатории и мастерские, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 200 мест и ИТ зоной, столовая на 200 мест, два многофункциональных спортивных зала.

На прилегающей территории разместилось место для проведения общешкольных мероприятий, занятий спортом, места для игр начальной школы. В рамках проекта выполнено комплексное озеленение.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье готово оказывать необходимую помощь жителям Курской области на фоне обострившейся обстановкой в приграничных с Украиной районах.