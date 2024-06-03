Новая школа в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа готова наполовину

В микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, ее стройготовность превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке около 200 человек, которые ведут работы по армированию и бетонирование вертикальных конструкций, штукатурке стен, устройству наружных сетей и вентилируемого фасада, установке окон и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят за счет средств бюджета. В школе будет три этажа, ее площадь составит 11,1 тысячи квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, два спортзала, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр, на прилегающей территории — площадку для проведения общешкольных мероприятий и физкультурно-спортивную зону. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

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