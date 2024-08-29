Новая школа в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа откроется с началом учебного года

В начале нового учебного года в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского городского округа откроется школа, рассчитанная на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В здании три этажа, его площадь составляет 11,1 тысячи квадратных метров. Там разместили учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр. Рядом со школой обустроили площадку для проведения общешкольных мероприятий и физкультурно-спортивную зону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.