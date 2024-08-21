Новая школа в ЖК «Восточное Бутово» уже готова принять первых учеников в День знаний

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод нового образовательного учреждения, рассчитанного на полторы тысячи учеников, на территории жилого квартала «Восточное Бутово» Ленинского городского округа в эксплуатацию.

Новая трехэтажная школа общей площадью почти восемнадцать тысяч квадратных метров вмещает шестьдесят классов начального и общего образования. Вместе с учебными классами в здании обустроили библиотеку, читальные залы с возможностью проведения кружков, просторный актовый зал, столовую, медицинский блок.

Спортивное обучение представлено двумя спортивными залами с раздевалками, санузлами и душевыми, помещениями для хранения инвентаря и классом хореографии. А на прилегающей территории расположены площадки для занятий спортом и школьный стадион с футбольным полем и площадкой для игры в волейбол и баскетбол.

Примечательно, что в квартале уже открылись пять детских садов из десяти запланированных и одна школа из четырех. Также внутри квартала будет две поликлиники, одна из которых уже работает.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились об обмене опытом в сфере образования.