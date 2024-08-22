Новая школа вскоре откроется в селе Павловская слобода под Истрой

В селе Павловская Слобода городского округа Истра завершилось строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи учеников, она готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Ведется пусконаладка инженерных систем. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Образование». В здании разместили блоки начальной, основной и старшей школы, его общая площадь составила 17 тысяч квадратных метров. Там обустроили кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон для изучения основ программирования, помещения для внеклассных занятий и занятий спортом. Открыть учреждение планируют в День знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.