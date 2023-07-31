Новая услуга по размещению летних кафе при мобильных торговых объектах появится в Подмосковье

В Московской области вскоре появится новая цифровая услуга — размещение летних веранд при мобильных торговых объектах. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В этом сезоне летнее кафе можно будет также разместить возле мобильного объекта, подав заявку через региональный портал госуслуг. Для тех мобильных объектов, которые уже заключили договор и разместили точку — это займет два дня», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве добавили, что предприниматели, которые только планируют разместить мобильный торговый объект с помощью услуги «Предоставление права на размещение МТО», данный процесс займет семь дней. Отметим, что Подмосковье стало первым регионом в России, где были введены электронные услуги по размещению мобильных торговых объектов и летних кафе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.