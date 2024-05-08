Новая услуга стала доступна для жителей Подмосковья на портале госуслуг

Онлайн-услуга по замене газового оборудования появилась на портале государственных услуг в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что теперь можно уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста онлайн. Для этого потребуется заполнить небольшую форму в карточке услуги. Кроме того, в электронную форму внедрен сервис предпроверки наличия лицевого счета в системе «АО Мособлгаз».

Напоминаем, что установить оборудование может только специалист, а производить замену самостоятельно, без привлечения газовой службы, запрещено.

В онлайн-форме следует указать, какое оборудование нужно заменить, отметить адрес объекта, номер лицевого счета и дату проведения работ. После этого можно проверить корректность заполнения заявки и отправить ее. Ведомство рассмотрит заявление в течение трех рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация и внедрение ИИ в различные сферы жизни региона являются приоритетными направлениями.