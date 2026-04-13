Новая выплата: родители с двумя детьми получат налоговый вычет 7%

Государство запускает новую выплату для семей с детьми, но это не обычное пособие, а по сути — возврат части уплаченного подоходного налога. Идея простая: если вы официально работаете и растите двух и более детей, государство готово вернуть вам 7% из 13% НДФЛ, оставляя себе только 6%. Об этом рассказала в интервью Pravda.ru депутат Светлана Бессараб.

Она раскрыла, кто попадает под условия. Семья, где двое или больше детей. При этом дети либо несовершеннолетние, либо учатся очно и не старше 23 лет. Доход на каждого члена семьи — включая маму, папу, всех детей и иждивенцев — не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума. И важнейший нюанс: оба родителя должны быть официально трудоустроены. Работодатель должен платить за них НДФЛ, иначе возвращать просто нечего.

По словам парламентария, деньги не придут автоматически, заявление придется подавать самостоятельно. И сделать это нужно в строго определенное окно — ориентировочно с 1 июня по 1 октября 2026 года за 2025 год. Пропустите срок — выплату не получите. Зато после проверки документов вычет предоставят в первоочередном порядке, даже если вы уже пользуетесь другими налоговыми льготами на детей.

Она резюмировала, что это регулярная, а не разовая история. Если семья продолжает соответствовать критериям, можно обращаться каждый год. По сути, речь идет о ежегодном кешбэке от государства для работающих родителей с двумя детьми и невысоким официальным доходом. Главное — не забыть вовремя подать заявление и подтвердить, что вы действительно входите в число нуждающихся.

Ранее она пояснила, почему повышение МРОТ до 60 тыс. рублей красиво, но экономически необоснованно.