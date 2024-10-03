Новак рассказал, какими запасами газа располагает Россия

Россия располагает запасами газа, достигающими 68 триллионов кубометров, что вдвое больше, чем в Иране, и втрое превышает запасы Катара. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика», передает ТАСС.

«Эффективная реализация ресурсного потенциала имеет ключевое значение для России. Данный запас в 68 трлн куб. м (вдвое больше запасов Ирана и почти втрое — катарских) предполагает развитие сырьевой базы, создание инфраструктуры и реализацию проектов по сжижению природного газа», — отметил он.

Для поддержки данного сектора в России внедряются налоговые льготы для новых проектов добычи, а также для трудноизвлекаемых ресурсов, добавил Новак.

«Важное внимание уделяется программе газификации, которая реализуется по указанию президента РФ и последовательно расширяется. Переход на газ для домохозяйств и промышленных предприятий генерирует мультипликативные эффекты в экономике, повышая эффективность и снижая затраты на производство, что стимулирует частное строительство и улучшает условия жизни и труда граждан», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Новак отметил, что развитие газовой инфраструктуры будет способствовать укреплению энергетической безопасности как России, так и стран-партнеров.

Ранее сообщалось, что депутат Останина заявила об опасности из-за демографического провала.