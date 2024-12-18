Новгородский губернатор Никитин призвал ужесточить наказания за неуплату алиментов

Наказания за неуплату алиментов необходимо максимально ужесточить, а процесс их взыскания сделать автоматизированным, чтобы избежать унижения должников. Такое мнение выразил в интервью РБК Андрей Никитин, губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по вопросам семьи.

По мнению Никитина, проблема уклонения от алиментов является весьма актуальной в российских регионах. Он отметил, что суммы задолженности по алиментам остаются значительными.

«Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически», — сказал он.

Никитин подчеркивает необходимость серьезного подхода к данной проблеме и выступает за предельное ужесточение наказаний за неуплату алиментов, считая, что здесь не должно быть границ жесткости.

При этом, по его мнению, государство должно активно участвовать в процессе взыскания, чтобы минимизировать унижение для родителей-должников. Он уверен, что автоматизация данного процесса повысит эффективность сбора алиментов.

Ранее сообщалось, что в Люберцах с должника взыскали алименты на полтора миллиона рублей.