Новичок-счастливчик выиграл 8 млн руб. на турнире по рыбалке

Рыболовный турнир в Оклахоме завершился сенсационной победой новичка — Чад Марлер, впервые участвовавший в соревнованиях Национальной профессиональной рыболовной лиги, выиграл главный приз в $100 тыс. (около 8 млн руб.). Об этом сообщил телеканал Fox 2 Now.

За два дня соревнований мужчина поймал 10 рыб общим весом более 10 кг, включая самого крупного большеротого окуня турнира весом почти 3,7 кг.

Успех Марлера особенно впечатляет, учитывая сложные погодные условия. Каждый день на озере Юфола, где состоялся турнир, шли проливные дожди и штормы, из-за чего уровень воды поднялся на три метра. Однако начинающий рыболов смог адаптироваться и обойти опытных соперников. Теперь он получил право участвовать в чемпионате лиги в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в США огромный голубой марлин принес рыболову свыше $4 млн в турнире.