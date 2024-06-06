Новое административное здание достроят до конца этого года в подмосковной Кашире

Почти сто пятьдесят рабочих продолжают возводить административно-деловой центр на улице 1-я Дзержинская в подмосковной Кашире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по монтажу оконных блоков, кладке внутренних перегородок, электромонтажные работы, а также комплексное благоустройство территории. Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посетителей в смену. Административное здание состоит из обособленных функциональных блоков.

Основная задача функциональной компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и режимных помещений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве.