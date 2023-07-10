Новое дошкольное учреждение построят в подмосковной Коломне

Детский сад, рассчитанный на сто восемьдесят пять малышей, возведут в микрорайоне «Подлипки-город» в Коломне. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Ожидается, что площадь дошкольного образовательного учреждения составит более трех с половиной тысяч квадратных метров. Здесь будут оборудованы восемь групп для детей. На территории детского сада разместят игровые и физкультурные площадки для дошкольного и ясельного возраста, места для временного хранения велосипедов, колясок и санок. Строительство объекта поможет создать почти шестьдесят новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта.