Новое игровое пространство появилось в подмосковном ЖК «Мытищи Парк»

Плейхаб площадью более 0,5 га построили в жилом комплексе «Мытищи Парк» одноименного городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что игровая площадка спроектирована в концепции «Стрела»: она расположена вдоль главного бульвара жилого комплекса, а центральным элементом пространства стал детский трек.

В центре находится канатная башня с горкой-трубой и наземные батуты, детские скалолазные стены. Для маленьких жителей обустроили специальную зону, где они смогут покачаться на качелях, скатиться с горки или полазать внутри зеленого насыпного холма со специальными входами-пещерами.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали стартует уже в этом году.