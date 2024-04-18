Новое ЛОР-оборудование закупят в Московской области в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году в подмосковные медорганизации поставят новое ЛОР-оборудование, в том числе, ЛОР-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и не только, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Его закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц ЛОР-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что новую технику поставят в 32 медицинские организации. В частности, в Лобненскую, Ногинскую, Орехово-Зуевскую, Одинцовскую больницы и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.