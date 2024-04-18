Новое ЛОР-оборудование закупят в Московской области в этом году

В 2024 году в подмосковные медорганизации поставят новое ЛОР-оборудование, в том числе, ЛОР-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и не только, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Его закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.