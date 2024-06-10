Новое медучреждение построят в рамках второй очереди проекта подмосковного ЖК «Союзный»
Фото: [ГК «Вектор»]
На территории жилого комплекса «Союзный» Одинцовского городского округа построят муниципальное медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Ожидается, что девелопер ГК «Вектор» возводит социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Учреждение будет рассчитано на 67 посещений в смену, а площадь клиники составит чуть более ста пятидесяти квадратных метров.
Помещения социального объекта расположатся на первом этаже 4-й секции во втором корпусе жилого комплекса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что социальная сфера является одним из приоритетных направлений развития в Подмосковье.