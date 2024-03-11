Новое металлообрабатывающее производство появится в Московской области

Компания ООО НПП «ЭнергоМеханика» расширит свое производство и возведет цех металлообработки, лазерной резки, гибки изделий из листового проката, гальванических услуг и услуг покраски изделий в Богородском округе, для этого ей предоставили земельный участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций компании в создание нового высокотехнологичного производственного комплекса составляет 282 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 20 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что компания выпускает запасные части для машин, железнодорожного транспорта, вагонов метро, рельсовых автобусов и не только, ее продукцию используют ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» АО ТД «ТМХ» и другие. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что компании передали участок площадью более 1,4 гектара, где к концу 2026 года возведут производственный цех.

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