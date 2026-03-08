ЭКО без греха: священник Павел Островский назвал условия допустимости процедуры для верующих

По его словам, на данный момент в церковной среде не существует единого жесткого мнения по этому вопросу, так как оценка процедуры напрямую зависит от используемых медицинских технологий. Главным камнем преткновения для религиозного сознания остается судьба эмбрионов, которые Церковь считает человеческими существами с момента зачатия.

Островский подчеркнул, что классические протоколы ЭКО, предполагающие создание «избыточных» эмбрионов с их последующей заморозкой или утилизацией, рассматриваются многими священнослужителями как греховная практика. Это связано с тем, что жизнь части эмбрионов фактически прерывается или ставится на паузу. Однако существует альтернативный метод — ЭКО в естественном цикле. В этом случае оплодотворяется ровно столько яйцеклеток, сколько планируется подсадить женщине, что исключает необходимость уничтожения «лишних» зачатков жизни.

К такому «мягкому» варианту процедуры Церковь может относиться более снисходительно. Священник отметил, что если протокол исключает редукцию (удаление) эмбрионов и их криоконсервацию, то такое вмешательство воспринимается как помощь медицины в преодолении недуга бесплодия, не нарушающая этические и духовные нормы. Таким образом, решающим фактором для верующих семей становится выбор конкретной медицинской методики и консультация с духовником.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала о рисках для сердца в период смены сезона.