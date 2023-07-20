Новое мультимедийное оборудование запустили в музее Подмосковья

В Серпуховском историко-художественном музее заработало новое мультимедийное оборудование в интерактивной зоне. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что зона дополненной реальности состоит из картин собрания музея, которые могут проявиться с помощью взмаха руки. Это происходит в результате активизации датчика, связанного с компьютером и проектором, при движении.

Сейчас в интерактивной композиции представлено пять полотен — «Песнь рабыни» Генриха Семирадского, «После бури» Марко Риччи, «Прилив» Ивана Айвазовского, «Хоровод» представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой и «Золотая осень» Станислава Жуковского. В дополнение к картинам появляется также текстовая информация об авторе и картине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.