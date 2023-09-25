Новое наркозное оборудование поступило в одно из медучреждений Московской области

Отделение анестезиологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского получило новые наркозно-дыхательные аппараты, которые нужны для проведения низкопоточной ингаляционной анестезии, сообщили в областном Минздраве.

Они оснащены возможностью дыхательного мониторинга, что повышает безопасность пациента во время проведения анестезии, а также могут использоваться в качестве аппаратов ИВЛ.

«Благодаря этому оборудованию мы сможем полностью запустить в работу новые операционные, которые должны начать работать в этом году. Вовремя поступающее современное оборудование способствует ежегодному увеличению количества проводимых операций и помогает оказывать эффективную и качественную медицинскую помощь», — отметил завотделением анестезиологии-реанимации Олег Герасименко.

Отметим, что оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.