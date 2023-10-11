Новое оборудование для хирургических операций появилось в одном из медучреждений Подмосковья

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступило новое оборудование для проведения хирургических операций, стоимость которого превысила пять миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В частности, в медучреждения поступили четыре комплекта приспособлений для проведения гинекологических операций. Кроме того, операционные столы в нем теперь оснастят новыми современными опорами для ног, которые созданы с учетом анатомических особенностей человеческого тела.

«Они дополнительно снизят возможный дискомфорт наших пациенток, имеющих нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, а также в случае проведения длительных манипуляций», — сказал руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.